Le carnaval de Marche distribue les bons points

Dans les rangs des chars, le prix de l’excellence a été décerné aux Fous du samedi matin. Suivent avec la grande distinction, les Enfants d’hayelloween et les Gôzaux, la distinction, les Spinets, les Nûtons et les Bê Tchapès, et la satisfaction les Baloûches di Marloye.

Les Bê Tchapès, le coup de cœur.

Dans ceux des groupes, ce sont les Sin Nom di Dju qui se sont vu attribuer le prix de l’excellence. Devant les Diaoul Dia, la Porte Basse et les Turlupins (grande distinction), les Todi Pî, les Argouanes, l’harmonie, les Gugusses et les Zibistoukets (distinction), et les Pémanes, les Macrâles, les Amis de Théo, les Biessons, la Haute Cour et les Gilles, qui ont tout cinq obtenu la mention satisfaction. Alors que le coup de cœur va aux Bê Tchapès.

"Ce carnaval a tout bonnement été exceptionnel, se félicite par ailleurs Rémy Remacle, président du Comité carnaval. Pas moins de 22 000 personnes, entrées payantes et gratuites comprises, ont assisté au cortège dimanche. Et on a rempli le chapiteau lors des 2 soirées, avec notamment 3 000 entrées samedi."