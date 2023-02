conseil calme ce jeudi soir à Bouillon. Mais un conseil très intéressant puisqu’il a été question du futur du camping Halliru qui va passer sous giron privé dans quelques mois.

"Le camping fonctionnait avec une vision à court terme, avec une gérante qui portait le projet. Cette dernière a souhaité se réorienter et nous nous sommes posé la question de voir ce que nous allions faire, indique Patrick Adam. Nous nous sommes rendu compte que cela devait être amélioré. Le camping est sous-occupé: 60% de résidents, 50% de touristes de passage. Il faut augmenter le taux d’occupation."

En ce qui concerne les chiffres, après calcul, il s’avère que le déficit structurel s’élève, en moyenne, à 57 000 €. "En conseil, à l’unanimité, nous avons décidé de remettre l’outil à un gestionnaire privé sans que cela ne devienne un village de vacances, dit Patrick Adam. Deux offres sont arrivées, mais une était hors délai."

Au niveau de la seule offre arrivée dans les délais, il s’agit d’une offre conjointe de deux acteurs majeurs du tourisme à savoir Ardennor, qui a déjà des projets dans le village de Grandvoir et dans la vallée de Rabais, et Floréal. "Ardennor est l’investisseur, le concepteur et le développeur du projet, pourrait Patrick Adam. Floréal, lui, est l’opérateur du projet."

Quatre-vingts lodges et des espaces pour les touristes de passage

Les grandes lignes de ce projet qui s’appelle "Hameau de la Semois" ? La reconnexion avec la nature dans une offre d’hébergement mixte. "Les promoteurs s’engagent à offrir quelque chose de meilleur en termes de qualité par rapport à ce qui existe maintenant, enchaîne Patrick Adam. Ils s’engagent aussi à offrir quelque chose de durable et qui s’intègre dans l’environnement. Le but est de ne pas dénaturer le cadre, de garder le charme et l’aspect authentique des lieux. Les promoteurs ont bien compris qu’il existait des limites au développement et ils veulent respecter l’histoire du site."

Au total, quatre-vingts lodges (NDLR: cent au total, mais vingt sont à disposition des résidents actuels) sont prévus, tout comme des espaces pour des emplacements de passage, mais aussi pour du glamping. "Et nous sommes bien dans un camping touristique et pas dans un village de vacances, précise Patrick Adam. Au niveau de l’horeca, un emplacement pour cinquante personnes sera prévu."

L’investissement de ce projet est estimé à plus de 15 millions d’€. "Et nous sommes tombés d’accord pour une rente annuelle de 95 000 € pour une durée de 30 ans, explique Patrick Adam. À terme, ce projet amènera la création de trente emplois. Nous avons obtenu que 2023 soit une année de transition. Rien ne changera cet été et vingt places leur sont réservées pour trois ans maximum. L’ouverture est garantie pour fin 2024. Des interactions avec le commerce local sont aussi prévues."

Notons aussi qu’une création d’un système de tampons-réserve d’eau est prévue afin de ne pas avoir d’impact sur le réseau d’eau actuel. "Le taux d’occupation va augmenter et les retombées économiques, que ce soit pour Bouillon ou la région, seront bien plus importantes que ce qui existe pour le moment", se réjouit Patrick Adam. Un enthousiasme partagé par l’ensemble des élus.