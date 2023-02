La Commune de Libramont fournit 170 trottinettes aux élèves de 5e et 6e primaires

Double objectif

"Ce projet trottinette a touché l’ensemble des écoles primaires de la commune, que ce soit le réseau libre ou public, souligne l’échevine Carole Janssens. Les trottinettes ont été achetées dans deux tailles différentes, ce qui permettra de les adapter en fonction des élèves. Des trottinettes ont également été acquises pour chaque titulaire de classe". Le prix à la pièce pour chacun des véhicules avoisine les 80 €, pas question donc de s’en servir pour jouer dans la cour de récréation. "L’objectif de cette acquisition est double, poursuit l’échevine. Le premier est de pouvoir se déplacer plus rapidement dans les environs de l’école pour se rendre dans la nature, à la découverte du patrimoine local ou d’événements culturels. Le second est bien évidemment de sensibiliser les enfants à la mobilité et à la sécurité routière." Suite à ce projet, plusieurs professeurs et directions d’écoles ont eu l’occasion de se former en matière d’Éducation à la Mobilité et à la Sécurité Routière (EMSR), ce qui leur permettra d’apporter leurs connaissances et leurs expériences lors d’activités avec leurs élèves.