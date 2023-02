Bastogne; une kermesse en soutien aux victimes turques ce 26 février

Au menu de ce dimanche, un barbecue, des pizzas et des spécialités turques. "Nous en avons discuté avec les gens de la communauté et plusieurs vont cuisiner, il y aura des surprises et surtout beaucoup de bonnes choses, dévoile le Bastognard. Nous n’avons pas voulu organiser des activités festives, car l’heure n’est pas à cela. Mais l’idée est de rassembler la communauté turque et, plus largement, les Bastognards." Et de récolter un maximum d’argent pour venir en aide aux victimes. "Les bénéfices seront envoyés au consulat de Turquie en Belgique qui le versera à des associations étatiques", précise encore Muhammed Deliktas, qui espère que cette initiative attirera un maximum de monde.