Arlon: le garage en face de l'hôtel de ville sera bientôt démoli

C’était un vrai caillou dans la chaussure de la majorité. Les premiers articles de presse datent de 2014. Ce fameux garage rebelle, un peu à l’image du village gaulois, faisait de la résistance ! Le propriétaire, un commerçant voisin, tenait tête à la Ville. Les automobilistes, eux, ne comprenaient pas trop pourquoi ils devaient tournicoter autour de ce bâtiment en décrépitude. Après des rounds en justice, la Ville d’Arlon a finalement obtenu gain cause. "Le propriétaire nous a remis symboliquement les clefs", précise le bourgmestre qui résume: "O n avait lancé la procédure la première fois, on avait été recalé car on ne prouvait pas suffisamment l’utilité publique et l’urgence, on a refait tout un dossier avec notre auteur de projet et en accord avec la Région wallonne. Nous avons obtenu gain de cause, ils ont été en justice et ont été déboutés".

Le bourgmestre se réjouit, d’autant que la ville comptait sur des aides de revitalisation: "Nous avons pu obtenir pratiquement tous nos subsides à part pour un garage pour lequel nous allons rentrer un dossier".

Discussion

Au conseil communal du 24 mars 2022, on se souvient de discussions avec Écolo en particulier, où le dossier était examiné en urgence. Si Romain Gaudron et les siens rejoignaient bien le Collège sur l’importance de faire disparaître ce chancre, au final, la demande d’approbation de ce décret d’expropriation avait récolté 8 abstentions et 20 votes positifs.

Chat échaudé craignant l’eau, les Verts estimaient qu’on ne prouvait pas encore assez l’utilité publique. Aujourd’hui le bourgmestre sourit: "Si on avait suivi la position d’Écolo, on aurait été en dehors des délais, la ville aurait perdu des dizaines de milliers d’euros".

Et maintenant ?

"On va relancer un marché public pour la démolition de ce garage." Le bourgmestre de dire "Cela a été un long combat, mais on n’était pas vraiment pressé. Je ne veux pas qu’on construise un immeuble à cet endroit tant qu’on n’a pas notre parking à la Place Léopold. Sinon, on va encore perdre 50/60 places, on a bien besoin de ce parking pour l’instant, on va démolir ce garage, on aura quelques places de stationnement de plus". Quant à la suite du projet, pas de précipitation dans le chef de la majorité.

"On est en pleine réflexion. Des commerçants ou des habitants du centre auraient peut-être envie d’avoir des places de parkings. On travaille avec Idelux sur ce dossier".

La mixité avec des parkings, des commerces au rez et des appartements aux étages, voilà pour l’option la plus probable.