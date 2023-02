A Bastogne, Raf 1er a réussi ses défis devant 600 carnavaleux

Si les festivités du 45e Pat’Carnaval ont animé le centre-ville de Bastogne dimanche après-midi, mais aussi des chapiteaux qui ont fait le plein durant trois jours, le carnaval de Bastogne s’est terminé mercredi soir avec le traditionnel défi du Grand Gédiwi. Plus de six cents personnes étaient encore de retour sur la place Patton pour soutenir Raf 1er (Raphaël Pasau) pour venir à bout des dix épreuves imposées par le comité carnaval: une course d’obstacles, un flash mob sur une danse country, 45 hommes avec la boule à zéro, un apéro après-ski, un gâteau du 45e, un calendrier animalier, un puzzle de 1000 pièces, 47 personnes déguisées en cœur, amener des anciens patronnés déguisés ou encore trouver des randonneurs pour un relais de marche.