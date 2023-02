900 élèves participent à l’opération "Info-professions" au Wex à Marche

L’opération "Info-professions" a connu le succès. 900 élèves de la 4e à 7e secondaires, des sections techniques, professionnelles et générales, et accompagnés souvent de leurs parents, ont répondu jeudi à l’invitation des Rotary Clubs de Marche, Durbuy et Ciney. Ils ont pu s’entretenir au WEX avec 175 professionnels représentant 105 métiers, des secteurs de l’informatique au médical et paramédical, en passant par la construction, les sciences, l’industrie…