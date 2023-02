118 bières spéciales à la carte du 29e WEBS à Sohier

L’ASBL Les Veschaux vous servira de vendredi à dimanche à Sohier (Wellin) sa 29e carte déjà, lors d’un WEBS qui retrouve sa place au calendrier, après une édition 2022 fin avril. "Le concept reste inchangé, avec plus de 100 bières spéciales, 118 cette année, pour la plupart de brasseries artisanales, note Jean Léonet. On prend toujours les bières en dépôt. Les brasseurs ne sont pas présents. On se fournit auprès de deux gros distributeurs. Ou lorsqu’ils n’ont pas les bières, car plus typées, on va les chercher directement chez le brasseur. Nos fidèles bénévoles, une soixantaine, assureront encore le service dans une ambiance cabaret."