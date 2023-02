Le bourgmestre d’être fier de la politique de gestion des friches des dernières années et de citer les chancres disparus comme le site Neu, la pompe de la Spetz, l’immeuble à la rue Scheur ou en face de l’Inda. Pour lui, ce partage de vues prospectives est essentiel.

Le bourgmestre se réjouit d’un projet de mobilité douce pour le vélo vers Luxembourg : "Ce sera normalement le long de la Nationale 4. On sera ravi de pouvoir le faire ".

L’échevin Olivier Waltzing y croit aussi. Pour preuve, la récente construction de la station d’épuration de Steinfort: "Là, on a réussi un beau projet Interreg. Ici, cela devrait nous permettre d’aller chercher des budgets pour une autoroute de vélo entre Arlon et le Windhof." Il compte travailler avec Steinfort pour le contournement de Barnich, Sterpenich et Kleinbettingen, dans le cadre de l’éventuelle fermeture des passages à niveaux.

Quant au domaine du logement, l’échevin de l’Urbanisme arlonais craint les nouvelles mesures de réduction de l’urbanisation au Grand-Duché: "Leur politique de réduction de la bétonisation va avoir un impact considérable sur Arlon. À Steinfort, cela va être divisé par quatre. Vu la croissance de population et l’attrait du Grand-Duché, cela va devenir catastrophique pour Arlon. C’est en cela qu’on travaille avec le service Urbanisme à la fois pour augmenter le nombre d’habitats et, à la fois, de façon réfléchie, selon le schéma de développement communal."

Comme cela a déjà été le cas lors de la construction de la station d’épuration de Steinfort.