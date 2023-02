Un nouveau président au comice de la Semois ardennaise

Et sur les trente dernières années, les différents comitards n’ont pas chômé. "Le groupement, depuis de nombreuses années, a toujours été pionnier dans l’achat de machines agricoles mises à la disposition des agriculteurs membres du comice, précise encore François Vuidar. À ce jour, 15 machines sont à disposition des agriculteurs de la région comme des rouleaux plombeurs, des vibroculteurs, des faucheuses de refus ou encore le dernier achat à savoir le grass-roller pour l’entretien et la rénovation de prairies."

De nombreuses conférences, des démonstrations, des visites d’exploitation, des voyages ayant pour but d’échanger avec d’autres agriculteurs sont aussi organisés par le comice. "Le comice de la Semois ardennaise a hissé haut les couleurs de l’entraide, de la coopération, de la vulgarisation, de l’amitié et de la convivialité", commente François Vuidar.

Lors de la dernière AG, Lucien Jacquet, président et François Vuidar, secrétaire-trésorier, ont été fêtés ensemble pour 30 ans de collaboration fructueuse. De nouveaux membres ont aussi été élus au sein du comité à savoir Vincent Goosse, d’Our, qui devient le nouveau président, Julie Collard (Auby) et Kevin Dupuis (Fays) qui endossent les costumes de secrétaire et trésorier. Paul-Henri Maziers et Dominique Prignon complètement la nouvelle équipe. "Au total, une vingtaine de personnes s’ajoutent au président, secrétaire et trésorier pour constituer le nouveau comité du comice de la Semois ardennaise", dit François Vuidar.