Saint-Léger: les "zygo'marrent" jouent leur 20e pièce

Quant à la mise en scène, Marie-Hélène Fraselle avait bien drillé ses ouailles ! N’empêche deux ans plus tard, de nombreux détails ont été oubliés et quelques subtilités ont été apportées à ce vaudeville du Français Éric Beauvillain monté dans la plus pure tradition des portes qui claquent.

Le public comprend très vite que l’on se retrouve dans une garçonnière, un studio dans lequel Bernard, un garagiste, reçoit sa maîtresse. Un stagiaire qui n’a pas obtenu le contrat attendu à l’issue de sa formation va s’arranger pour y faire défiler toute la famille (femme, mari trompé…) du patron. Et il en passe bien du monde dans ce studio alors que la sérénité aurait été de mise ! Bref, une vraie grosse comédie où les zygomatiques ne demandent qu’à se détendre !

La nouvelle génération

Pour cette 20e pièce des Zygos’marrent, "Concessions Intimes" sur la scène, on découvrira les premières prestations du jeune Julien Antoine entouré d’une équipe bien expérimentée des planches: Vincent Brasseur, Danielle Schortgen, Grégory Guichart, Éric Decolle, Marie-Thérèse Bilocq, Vinciane Gigi, Françoise Behin, Éric Henrotte, Dominique Bernard et Magali Dropsy.

Un calendrier élargi

Dix séances sont prévues jusqu’au 1er avril avec comme bonne habitude des soirées organisées par diverses associations de la Commune de Saint-Léger.

On débute ce 25 février avec une séance organisée par les Scouts de Saint-Léger, puis le club des jeunes de Saint-Léger (03/03), l’école de Chatillon (04/03), l’école libre de Saint-Léger (10/03), l’école de Meix-le-Tige (17/03), les Diapasons (24/03), le foot de Châtillon (25/03). Les séances des 18/03, 31/03 et 1/04 sont au profit de la troupe les Zygos’marrent (infos: 0477/46 10 31).

Les représentations se donnent dans la Salle Communale de Saint-Léger à 20 h. Entre: 8 €, étudiants, 4 € gratuit -12 ans.