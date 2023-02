Les fonds de réserves du CPAS de La Roche-en-Ardenne fondent

Des fonds de réserves au CPAS, cela inquiète, même dans la majorité de La Roche. Les conseillers se sont arrêtés sur ce premier point du conseil mardi soir. Et c’est surtout les membres de la majorité qui ont pris la parole pour s’interroger sur la suite. Le président du conseil Manon Dubois a ouvert le feu: "On a des craintes, d’autant qu’on voit déjà venir une modification budgétaire et des réserves qui descendent de 800 000 euros." La présidente du CPAS Laurence Gillet tempère, pointant notamment un souci administration d’écriture. "Il faut rester confiant. On sait que les comptes 2022 seront bons. Et si nous pouvons compter sur une bonne vente de bois, tout sera à nouveau en ordre. Et puis il ne faut pas oublier qu’on a changé la dotation communale: il faudra revenir sans doute à l’ancienne." L’échevin Dominique Gillard partage aussi cette préoccupation. Toutes ces interrogations agacent quelque peu la présidente du CPAS. "Nous avons déjà réalisé de nombreux efforts. Les coûts explosent. Il y a des aides octroyées lors des inondations qu’on n’est pas sûr de récupérer. N’allez pas nous dire qu’on a mal géré." Manon Dubois signale alors qu’elle ne conteste pas la gestion, mais qu’elle est inquiète. L’échevin Charles Racot va même plus loin : "Je suis même surpris que les chiffres ne flambent pas plus quand on voit la situation actuelle." Le bourgmestre Gilloteaux confirme aussi son "extrême inquiétude et remercie le CPAS des efforts menés depuis des années."