Ils rencontreront l’équipe des "Cerf m’en une", d’Arlon. Une soirée qui méritera à coup sûr le détour.

La joyeuse bande recrute

C’est en 2016 que l’équipe d’improvisation "Les Epatés Gaumais" a vu le jour à Chiny. Après bon nombre de rencontres et de coachings, l’équipe évolue et les différents jouteurs qui la composent aussi. D’âges et de niveaux variés, cette bande de joyeux lurons se réunit tous les lundis de 19 h 15 à 22 h 15 dans les anciennes écoles de Chiny. Accompagnés de coaches différents tout au long de l’année, les Epatés Gaumais continuent à progresser tout en s’amusant dans cette discipline qui allie l’art de la parole et de la scène.

Il reste de la place dans l’équipe pour ceux et celles qui souhaiteraient tester leur potentiel d’improvisation. N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations (0478/ 65 82 11).

Infos et réservations: C.C. du Beau Canton: 061 31 30 11 ou reservation@ccbeaucanton.be