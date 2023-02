Le Brésil, au centre du carême pour l’action "Entraide et Fraternité"

Brésil

On le reconnaît aisément du côté de l’association: "Depuis ces trois dernières années, crises sanitaire, géopolitique, climatique, économique, énergétique s’additionnent. Ces crises rythment tristement et violemment notre quotidien." Le carême, dans ce contexte particulier s’apparente pourtant à une opportunité: "Cette période nous offre une nouvelle possibilité de nous soutenir mutuellement et de cheminer ensemble vers Pâques". Cette année, la campagne d’Entraide et Fraternité est tournée vers le Brésil. Un pays qui n’est pas que celui du carnaval de Rio ! Un coup de projecteur vers les luttes des communautés rurales dans ce pays se doit d’être fait. "L’agrobusiness provoque dans ce pays une déforestation partiellement irréversible de l’Amazonie et du Cerrado pour y produire viande et céréales destinées à l’exportation. L’eau est détournée, pompée par l’agro-industrie et les extractions minières, les écosystèmes sont détruits, pollués et la déforestation fait rage. La terre est menacée", commente-t-on encore.

Répression sauvage

Les paysans locaux souffrent de cet état de fait et toute résistance est réprimée. "Entre 2012 et 2021, près de 342 personnes ont payé de leur vie ce combat. Des assassinats qui restent impunis." Entraide et Fraternité propose dans les semaines qui arrivent de se mobiliser dans ce combat pour "défendre les victimes de l’agro-industrie, des conflits fonciers et des violences, pour leur permettre d’accéder à la terre, de vivre dans des conditions dignes, de s’organiser et de se défendre. Nous voulons soutenir ces défenseurs de la terre qui subissent, tout comme la terre qu’ils défendent." Plusieurs actions spécifiques, avec par exemple des témoignages de paysans locaux, sont mises sur pied dans les prochaines semaines, notamment dans notre province. Une étude sur la situation dans le pays est également disponible en ligne.

www.entraide.be