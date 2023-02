Des chocolats de Pâques contre Charcot

Comme l’an dernier à la même époque le club Soroptimist d’Arlon revient avec son opération "œufs de Pâques" ! À cette occasion, les dames du service club arlonais ont le plaisir de proposer des œufs de Pâques. Pas n’importe quels œufs puisqu’ils sont produits localement à Prouvy en Gaume chez François Deremiens. Depuis plus de 15 ans, le chocolatier de la région aime participer à quelques œuvres caritatives et met son talent cette fois au profit du club Soroptimist. Ses pralines et chocolats connaissent un grand succès et sont exportés à Paris et au Japon.