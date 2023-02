Saint-Hubert en deuil: Jean-Marie Baltus était une des mémoires locales

Homme de cœur mais un cœur de Borquin aussi ! Il a beaucoup œuvré dans le scoutisme, jusqu’à devenir chef d’unité à Saint-Hubert durant de nombreuses années. "Jean-Marie c’était comme mon grand frère, j’ai toujours été considéré comme le petit frère de la famille Baltus, nous confie Aimé Vanesse. Jean-Marie c’était un frère, un ami, il était très pédagogue et c’était un vrai puits d’histoire de Saint-Hubert aussi. Il avait les idées bien arrêtées aussi."

Membre fondateur de Terre et Abbaye

Saint-Hubert et son histoire avaient très peu de secret pour Jean-Marie. Il a fait partie des membres fondateurs de l’association Terre et Abbaye, devenu plus tard l’ASBL le cercle d’histoire Saint-Hubert d’Ardenne. Richard Jusseret, le président, a transmis aux membres ces quelques mots: "Jean-Marie était un fondateur, un fidèle, un combattant, un ami. Ses interventions et actions déterminées et déterminantes pour la sauvegarde du patrimoine nous manqueront. Avec lui, c’est une bibliothèque qui disparaît. Qu’il repose dans la paix."

Michel Laurent, aussi une personnalité locale bénéficiant d’une longue carrière au sein de la commune, connaissait parfaitement Jean-Marie : "C’était un vrai Borquin de cœur, une des mémoires de Saint-Hubert, il avait une réelle droiture d’esprit. Bien qu’ayant vécu plusieurs années du côté d’Arlon, cela fait plus de vingt ans qu’il est revenu à Saint-Hubert, à qui il vouait un amour inconditionnel."

Jean-Marie Baltus repose au funérarium des pompes funèbres Nicolas Moiny à Saint-Hubert. La liturgie des funérailles sera célébrée en la basilique de Saint-Hubert ce mercredi 22 février à 11 h.