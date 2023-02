Rendeux: Jean-Marie Hamoir nous a quittés

C’est une véritable personnalité de la terre rendeusienne qui vient de tirer sa révérence, à l’entame de week-end. Jean-Marie Hamoir n’est plus. Jean-Marie Hamoir était un homme qui pouvait se targuer de posséder de nombreuses cordes à son arc. C’était peut-être avant tout un passionné ou un homme de passions. Passions pour ses racines, lui qui avait vu le jour à Liège quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Pour lui, ses racines se confondaient avec la langue du cru, la langue wallonne. Et dans ce domaine, Jean-Marie Hamoir a mis toute son énergie pour la défendre, la valoriser, la faire apprendre aux plus jeunes. On ne compte plus les pièces où il a été metteur en scène ou auteur, les concours où il a été membre du jury ou encore son travail comme président de la royale Fédération culturelle wallonne et gaumaise de la province de Luxembourg.