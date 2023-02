Les apprenants de Lire et Ecrire s'exposent à Barvaux jusqu'au 11 mars

Initiée par Lire et Écrire Luxembourg, l’exposition itinérante "La Traversée s’expose et s’anime" a déjà séduit jadis ses visiteurs à Florenville notamment.

"Pour la réaliser, les apprenants se sont réapproprié les romans de la collection La Traversée (N.D.L.R.: éditée chez Weyrich)", explique Marylène Toncka, à la tête de "Je m’débrouille". "Avant La Traversée, il existait peu de livres pour adultes accessibles aux adultes éloignés de la lecture. Cette collection est née d’une demande d’apprenants en formation d’alphabétisation, pour pallier ce manque. Elle compte 29 romans, courts, et rédigés dans une écriture fluide et belle. Pour chacun, l’auteur rencontre d’abord les apprenants, puis écrit en se nourrissant de ces échanges. Les apprenants relisent la première version, puis l’auteur rédige la version finale en tenant compte de leurs remarques. Les livres sont surtout des histoires vraies de leur vie."

Parmi ceux-ci, citons "La Valse de l’espoir" écrit par Claudy Raucy. "L’héroïne porte une veste avec des fraises", explique Vanessa Déom, de Lire et Écrire aussi. "Une apprenante apprécie coudre. Elle a confectionné une veste et y a cousu des fraises"

29 romans, 29 maquettes

Ou "Le silence de Cologne" de Michel Cornelis. "L’histoire a lieu au Moyen Âge, le premier jet ne parlait pas aux apprenants, un illustrateur a inséré des dessins d’époque", note Vanessa Déom.

Et puis, il y a cette apprenante, Magali, qui tant qu’à faire résume tous les romans à sa plume. "Elle a pour défi de créer une maquette pour chacun des 29 livres, chaque maquette est le résumé d’un roman", souligne Gaëlle Payot, également de Lire et Écrire. "Au départ, elle préfère lire des histoires réelles. Or, elle en a déjà lu pas mal."

Vanessa Deom insiste en outre: "L’exposition est aussi l’occasion de parler de Lire et Écrire autrement qu’au travers les difficultés des gens, de montrer qu’elles ont de belles compétences."

C’est qu’avec de la débrouille, on peut écrire bien de nouvelles belles pages dans le livre de sa vie !

Douze heures de lecture à Libramont

La Traversée fera escale à Lire et Écrire à Libramont le 22 avril de 10 à 22 heures Douze heures durant lesquelles chacun pourra lire des extraits de romans de cette collection. Le défi, comme en 2022 lors des 10 ans de la collection, étant que la lecture dure non-stop le temps du tour d’horloge. La musique la bercera aussi. Car un personnage de l’extrait est musicien, évoque une chanson ou un chanteur.

11 antennes

Nathalie Husquin est responsable de projets à Lire et Écrire Luxembourg: "On compte 11 antennes de Lire et Écrire dans la province, dont une à Barvaux. Les Plans de cohésion sociale dirigent vers nos 2 groupes des personnes rencontrant des difficultés pour lire et écrire."

Lire et se débrouiller

Marylène Toncka : "À l’atelier"Je m’débrouille", on apprend à se débrouiller dans la vie de tous les jours en se formant à l’alphabétisation: prendre les transports en commun quand il n’y a pas de guichet, effectuer ses courses, comprendre un courrier, passer son permis de conduire, postuler pour un emploi, aider ses enfants, leur lire une histoire, etc."