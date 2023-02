Après avoir été disputée à distance – Covid oblige – en 2020, 2021 et 2022, la manifestation du club arlonais proposera sa huitième édition en présence de tous les joueurs, le 18 mars prochain.

À ce jour, ce sont déjà 133 équipes (dont certaines du Grand-Duché, de France, d’Allemagne ou même d’Italie), qui se sont déjà engagées pour cette nouvelle édition et il ne reste que quelques tables disponibles au hall polyvalent d’Arlon.

Inscriptions: https ://puzzle.kiwanis-arlon.be

Entre 9 et 21 heures, chaque équipe composée d’un minimum de quatre personnes tentera d’assembler un maximum de puzzles présentant des degrés de complexité différents car chaque puzzle comprend de 500 à 1500 pièces.

Puzzles mais aussi briques Lego

Cette année, en parallèle de cette activité ludique et durant deux jours, le Kiwanis club d’Arlon proposera au public de visiter en première dans la province une exposition exceptionnelle comprenant des dizaines de spectaculaires réalisations en provenance des quatre coins de Wallonie.

"Des réalisations qui toutes auront un point commun: réalisées en briques Lego. De l’univers Harry Potter, des galaxies lointaines de Stars Wars en passant par les villes, les parcs animaliers, les véhicules techniques ainsi que des créations motorisées: il y en aura pour tous les goûts. Les Cosplayers du DTC Stars Wars vous permettront de rencontrer vos héros en chair et en os."

Autour de ces deux activités, le public aura aussi l’occasion de se restaurer, d’acheter les dernières nouveautés en matière de puzzles ou pour les plus petits de profiter de l’espace jeux pour enfants.

Ces deux activités, comme toutes celles proposées par le Kiwanis club d’Arlon, ont pour but de récolter des fonds afin de pouvoir venir en aide aux personnes dans le besoin et aux associations à but social de nos régions.

Le club arlonais soutient entre autres, la Clairière d’Arlon, la Saint Vincent de Paul…

Les 12 heures puzzle: le 18 mars de 9 à 21 heures, briques Lego le 18 mars de 10 à 18 heures et le 19 mars de 10 à 17 heures.

Contacts: Bénédicte Istace. bénédicte_istrace@hotmail.com. Tél. 0476 94 24 44