Comme d’habitude des exposants vendeurs, dont le nombre est en augmentation, seront installés dans la grande salle, l’association "Autour du Calice" exposera ses différentes collections et une place de choix sera dédiée à la vente, soit au prix affiché soit à la soumission pour les plus rares, des objets des particuliers par les organisateurs.

Pour rappel, durant les deux samedi qui précèdent la bourse, de 10 à 12 midi, ou après prise de rendez-vous préalable les particuliers peuvent faire estimer et déposer les objets qu’ils désirent vendre. Après deux ans sans bourse, il est à parier que certains pourraient retrouver des objets rares ou inédits. Durant toute la bourse, le bar et le restaurant proposeront à toute heure, de l’orval jeune et vieux ainsi que des produits de restauration à base du fromage très réputé, le concours de capsules Orval pour un lot de valeur Orval sera reconduit et plusieurs "bons de restaurants locaux" seront tirés au sort parmi les entrées sans oublier le traditionnel objet collector offert aux 400 premiers visiteurs.

Infos pour le dépôt d’objets: 061 31 46 06 ou 061 31 33 15.