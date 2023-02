Il sera entouré d’une princesse, Julie Dumont, gérante d’une station-service à Martelange et également membre du groupe des Stationautes depuis 2005, mais aussi des petits princes Ben et Nattéo et de la petite princesse Julie.

Le futur couple princier viendra rallumer la flamme du carnaval qui n’a pas été ravivée pendant trois années consécutives. C’est tout naturellement que le groupe des Stationautes qui fête cette année le 20e anniversaire de sa création se fera un plaisir de composer la suite princière. Le thème est classé top secret et sera à découvrir le week-end prochain.

Le programme

Le vendredi 24/02 à 19 h 30: Habillage du fendeur à la fontaine Camille Schmit à la Grand-rue, à 22h concert du groupe "Sortez Cover" suivi d’un bal.

Samedi 25/02: à 18 h 30, sous chapiteau, intronisation officielle du 26e prince Jérôme 1er, à 22 h: grand feu d’artifice et à 22 h 15, bal sous le chapiteau animé par "Everybody Event"

Dimanche 26 février, à partir de 11 h 30: repas tartiflette sous le chapiteau rue de la Poste, sur réservation, dès 13 heures: animations musicales dans les rues de Martelange, formation du cortège autour de la maison de village, route de Radelange, à 14 h 30 26e cavalcade avec le prince Jérôme 1er et sa princesse Julie (l’entrée à la cavalcade sera gratuite cette année) à 17 h: remise des prix du concours des groupes et chars, Bal sous chapiteau animé par "Everybody Event" (entrée gratuite), à 24 h: Fin de soirée et extinction de la bougie par le prince 2023.

Le circuit du cortège sera le suivant: départ maison de village, route de Radelange, Grand-rue, rue de l’Église, rue des Bouchers, Grand-rue, et dislocation à la route de Radelange (passage aller-retour sur le pont).