Il a été mandataire Écolo à Nivelles.

De ses mandats politiques, on retiendra: président de la Commission de l’Aménagement du territoire, du Logement et du Budget et conseiller régional de 1992 à 1995, sénateur de 1991 à 1995.

Le parcours scolaire de Jacques Liesenborghs

Jacques Liesenborghs est licencié en philosophie et lettres. Il a enseigné le latin et le grec au collège Cardinal Mercier de Braine l’Alleud dont il sera le directeur en 1970.

En 1977, il s’est tourné vers une école professionnelle du bâtiment, l’atelier Marollien. Ce changement radical de cadre, de public, de contexte social économique et culturel va nourrir ses engagements politiques, associatifs et pédagogiques.

Jacques Liesenborghs est cofondateur de la Confédération générale des enseignants (changement pour l’égalité).

Il en a été secrétaire général de 1980 à 1990 et y a travaillé pour faire une priorité de l’éducation en milieux populaires.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Gérouville, ce mercredi 22 février dans l’intimité familiale.

La cérémonie de gratitude aura lieu en la Halle de Han à Tintigny, ce jeudi 23 février à 14 heures.