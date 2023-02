Fabienne s’attaque au plus grand puzzle du monde, de 9m de long (vidéo)

9 mètres de long

Fabienne Groos est sur ce puzzle depuis le mois de novembre. " Je passe mes soirées et mon temps libre dessus. Parfois, il faut que mon mari me dise d’arrêter", dit-elle en riant. Il faut dire que cette passion pour les puzzles est grande. Si elle en a déjà réalisé bon nombre, c’est la première fois qu’elle s’attaque à pareil gabarit. " J’ai fait beaucoup de puzzles que j’ai vendus par la suite pour justement financer celui-ci, reprend la Valsûroise. C’est sa grandeur qui est particulière puisqu’il mesure 9 mètres sur 2,05." Nommé "Travel around Art", ce puzzle se veut donc le plus grand du monde en termes de dimensions. " Mais pas par son nombre de pièces car en Chine, un puzzle de 600 000 pièces a été réalisé", explique encore la passionnée.

Ce puzzle est un véritable musée puisqu’il rassemble de nombreuses œuvres d’art comme la Joconde, La Liberté guidant le peuple de Delacroix, La Nuit étoilée de Van Gogh, Le Baiser de Klimt, etc. " C’est l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’art aussi puisque nous avons toutes les explications qui vont avec, reprend Fabienne Groos. Si les œuvres en elles-mêmes ne sont pas très compliquées à reconstituer, les cadres qui se situent tout autour le sont bien plus."

"J’aime me lancer des défis"

La Bercheutoise profite donc de chaque occasion pour avancer dans son puzzle. Au total, elle aura passé près de 400 heures à en rassembler ses pièces. " Je n’ai pas vraiment compté mais ce doit être dans ces environs-là. Dès que j’ai deux minutes, j’essaye de mettre quelques pièces, affirme-t-elle. J’aime me lancer des défis, voir si je vais y arriver et voir si j’ai la volonté d’aller jusqu’au bout surtout. J’ai fait une pause entre les fêtes et je m’y suis remise dans le courant du mois de janvier. Et puis, je suis toujours satisfaite de voir un puzzle terminé." S’il faut s’armer de patience pour un tel passe-temps, Fabienne, elle, y prend beaucoup de plaisir. Pour l’instant, le puzzle n’est pas entièrement rattaché. Les différentes parties le seront une fois qu’il sera terminé. " J’aimerais le prendre en photo une fois qu’il sera fini, dit encore la passionnée. Il sera certainement déposé à la salle du Patro du village puisqu’il y a de la place là-bas. Il faut un très grand espace pour pouvoir le coller. Une fois qu’il sera pris en photo, soit je le vendrai au prix d’achat (NDLR: 499 euros) , soit je le démonterai pour le remettre dans sa boîte. malheureusement. Je n’ai pas la place pour le garder." Fabienne Groos se donne jusqu’à la fin du mois pour finir ce puzzle qu’elle a débuté il y a quatre mois.