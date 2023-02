En début d’année 2022, les bénévoles ont continué à se rendre à Trooz pour aider les familles sinistrées par les inondations de Juillet 2021. Ensuite, c’était au tour des familles fuyant la guerre en Ukraine en fournissant des vêtements et en leur donnant accès à notre épicerie sociale. Tout cela s’est fait en parallèle des actions habituelles de notre MCR.

En effet, grâce à nos volontaires près de 1200 transports sanitaires légers, soit près de 100 000 km parcourus ; la vestiboutique et la bouquinerie, situées à Sainte-Marie-sur-Semois et ouvertes le mercredi après-midi et samedi matin, ont reçu 700 visites ; la location de matériel paramédical (Tintigny) est venue en aide à près de 100 personnes. L’épicerie sociale, située à Habay, a enregistré plus de 900 passages, soit plus du double par rapport à 2021. Les volontaires ont continué à rendre visite aux personnes souffrant de solitude (plus de 400 visites en maisons de repos ou à domicile) et en organisant régulièrement des activités en maison de repos pour environ 400 personnes.

Des collectes de sang

Enfin, les collectes de sang, organisées à Tintigny et Habay, sont restées stables. Nous avons également pu organiser plusieurs animations relatives aux premiers soins, que ce soit à destination d’adultes ou des élèves d’enseignement maternel ou primaire.

Toutes ces activités n’ont été possibles que grâce aux volontaires et avec le support des autorités communales d’Étalle, Habay et Tintigny. Merci à toutes et tous.

Malheureusement, en 2023, trop de personnes auront encore besoin de la Croix-Rouge. Dès lors, nous sommes toujours à la recherche de volontaires. Si vous avez quelques heures à consacrer, et si vous souhaitez contribuer un peu à un monde meilleur, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse mcr.rullesetsemois@croix-rouge.be.