12 nouvelles classes à l'ISM de Neufchâteau

Ce bâtiment, empreint d’histoire et de nostalgie, a été démoli pour laisser place à un édifice neuf. Inauguré vendredi dernier, il dispose de douze classes modulables grâce aux nombreuses cloisons mobiles et autres double portes.

"Dans un premier temps, et provisoirement, le bâtiment sera mixte puisqu’il fera office de réfectoire et d’espaces-classes souligne Catherine Saudmont, la directrice. À termes, le réfectoire sera déplacé dans les anciens labos situés au chemin du Hays. Le futur projet du pouvoir organisateur est de garder le pédagogique sur la place du Château et de déplacer les temps plus ludiques vers le chemin du Hays".

L’institut Saint-Michel connaît une augmentation de sa population ces dernières années, le nouvel espace arrive donc à point nommé. "Ces classes seront progressivement organisées en fonction des demandes poursuit la directrice. Les cloisons mobiles vont permettre d’aménager l’espace à notre convenance. On pourra, par exemple, y tenir des sessions d’examens. C’est aussi un espace modulable intéressant pour le futur tronc commun qui arrive dès l’année 2026".

Un projet à 1 700 000 d’euros

Si le produit final est d’une utilité importante, ce chantier a néanmoins été long et parsemé d’embûches.

Initié en 2016 grâce à un subside octroyé dans le cadre de l’augmentation de la capacité d’accueil de l’école, le projet est stoppé en 2019.

L’idée d’une rénovation du bâtiment étant jugée hors de prix, le projet se transforme alors en démolition-reconstruction. L’année 2021 marque l’accord définitif du projet.

Les travaux ont ensuite été complexes puisqu’il a fallu tenir compte de la réalité de terrain avec un précipice de plus de 40 mètres situé à l’arrière du bâtiment.

"Le montant de ce chantier était estimé au départ à 1 163 698 € lance Philippe Mahillon, président du pouvoir organisateur et ancien directeur de l’établissement. Quelques avenants et surtout une petite formule de taux de révision de 35%, y ajoutent un surplus de 380 000 €. En additionnant les honoraires d’architecte, la valeur du bâtiment avoisine les 1 700 000 €".

Pour ce projet, le pouvoir organisateur a bénéficié d’un subside de 800 000 €; le reste étant financé par emprunts.

Après la rénovation du hall sportif, du deuxième étage du bâtiment principal ou encore des laboratoires, l’école chestrolaise continue sa modernisation. "Le prochain chantier est celui du bâtiment situé au Hays. Le dossier avance et le marché public est lancé. L’école s’embellit, se rénove et se reconstruit tout en restant elle-même" termine l’ancien directeur.