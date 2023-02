Un commerçant d’Arlon prend 2 ans de prison après de nouveaux coups à sa compagne

"Je l’ai frappée pendant mon sommeil"

Devant le tribunal correctionnel d’Arlon présidé par M. Nazé, le prévenu ose affirmer qu’il a porté ce coup de tête à sa femme "alors qu’il dormait !".

"Elle m’a réveillé, elle m’a donné une bosse sur le front. Ma femme a des bleus, mais elle fait des ecchymoses facilement."

Pour le parquet, la procureur de division, Murielle Seret, donne le contexte violent de ce couple qui s’est déjà séparé puis s’est retrouvé.

"On frôle la séquestration dans ce dossier car outre avoir porté des coups, monsieur a enfermé madame dans la maison plusieurs jours. Heureusement, elle a pu prendre des photos de ce qu’elle a subi."

La représentante du parquet met en avant l’état de récidive du prévenu, qui bénéficiait d’un sursis probatoire et d’une formation Praxis de gestion de la violence. "Je vous demande de le condamner à deux ans de prison et 800 € d’amende", termine Murielle Seret.

Deux ans de prison

Le prévenu, qui se défend sans avocat, répète qu’il n’a rien fait et n’a porté aucun coup nouveau à sa compagne. "Je savais que je ne pouvais pas lever la main sur elle car j’avais une épée de Damocles sur la tête. La fille de ma compagne pouvait librement aller et venir dans la maison et ma compagne n’a pas été privée de son GSM."

Le jugement est tombé ce lundi.

Johnson Molière se voit finalement condamné à deux ans de prison et 800 € d’amende, exactement comme le réclamait le parquet.

Le tribunal ne croit pas une seule seconde à son explication de coups portés "pendant son sommeil" et le condamne sévèrement en raison de son état de récidive.