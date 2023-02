Arlon: l'appli Dili pour se payer un resto en ligne à moindre coût!

L’homme n’est pas du genre à se laisser abattre facilement. Dans un coin de sa tête, il a une idée, un projet. Il a eu la chance de rencontrer, un peu par hasard, des personnes qui ont cru en lui et en son projet. "J’aurais dû confronter mon idée au regard et à l’avis des autres, mais j’avais tendance à la ruminer dans mon coin. J’ai eu la chance de rencontrer des gens qui sont dans le système du business-plan et qui ont le goût du risque. Ils ont été séduits par mon projet. Ils sont devenus mes 'business-angels', avec qui nous fonçons à fond aujourd’hui."

200 inscrits quelques jours après le lancement du site

Le projet a été baptisé "Dili", comme le petit nom d’Antoine, le fils de huit ans de Gilles. L’objectif est de mettre en relation un vendeur et des acheteurs, qui se retrouvent à une date fixe sur une plate-forme numérique pour une vente aux enchères à l’envers. Les premières ventes ont débuté cette semaine dans le premier secteur expérimenté, celui de la restauration. Le restaurateur choisi lui-même la date de l’enchère, celle où il propose une table pour un certain nombre de personnes, un menu annoncé d’une valeur de tel montant, et un prix minimum sous lequel les enchères ne peuvent pas descendre.

Les acquéreurs se branchent à l’heure fixée sur le site Dili et commencent à proposer des prix, des enchères dégressives, jusqu’à ce qu’un d’entre eux buzze et emporte la réservation. C’est gratuit pour ceux qui enchérissent. C’est une aubaine pour les restaurateurs qui peuvent remplir plus aisément leur établissement aux jours et aux heures où la clientèle s’empresse moins.

"Ce système est peu développé en Europe, mais rencontre un succès croissant aux États-Unis et dans d’autres régions du monde, précise l’entrepreneur. Nous lançons l’opération en collaboration avec le milieu des restaurants, mais il peut s’étendre à tous types de commerce, notamment en période de soldes."

Une semaine après le lancement des premières enchères, plus de deux cents clients potentiels se sont enregistrés et sept restaurateurs (les Arlonais De la Terre à l’Assiette, l’Hôtellerie du Pfeiffeschof, le Victor, Le Chef est une femme, Brasserie Nationale 4 à Martelange, Aal Schoul à Hobscheid et Mange et Tais-toi à Habay) lancent les enchères.

https ://dili.team