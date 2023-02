"Jamais vu ça. C’est une situation de crise difficile à gérer depuis ce matin."

En arrivant au Cambrils Park samedi, Laurent Mars, le manager du Cyclo-Club Chevigny, ne s’attendait certainement pas à se transformer en infirmier dès le lendemain.

Dès dimanche en effet, quelques-uns des quatre-vingts participants à ce stage ont été pris de vomissements et de dysenterie. Certains souffraient de courbatures et étaient fiévreux.

La situation s’est nettement corsée vingt-quatre heures plus tard. "Aujourd’hui (N.D.L.R. hier), je compte plus de quarante éléments présentant les mêmes symptômes", confie un Laurent Mars dépité. N otre club n’est, d’ailleurs, pas le seul concerné. Le complexe de Cambrils héberge constamment bon nombre de sportifs, notamment des clubs de football qui disposent d’une dizaine de terrains synthétiques. Tous sont touchés de la même manière. Pour nous, c’est incompréhensible. C’est la neuvième fois que nous occupons les lieux et nous n’avons jamais eu qu’à nous en féliciter."

"Je me sens lessivé"

Premier atteint, Anthony Hubert, le responsable des plus jeunes, s’est ainsi transformé en distributeur de médicaments hier soir. "J’ai commencé à être malade après le repas de dimanche, dit-il. J’ai été pris de vomissements. Je n’ai plus quitté le lit pendant vingt-quatre heures si ce n’est pour me rendre aux toilettes. Actuellement, je me sens lessivé. Je serais incapable de monter sur mon vélo."

Par précaution, les stagiaires se sont contentés hier d’un lunch-packet.

Cela est-il dû à l’eau ?

Comme tous les membres du staff et les coureurs, Laurent Mars s’interroge, évidemment, sur les causes de cette épidémie. Est-elle due à l’eau ? À une toxine alimentaire ?

"On entend dire que toute la région est touchée par une épidémie de gastro-entérite, poursuit le manager. Tous nos malades ont reçu la visite d’un médecin qui leur a prodigué les ordonnances nécessaires."

Chacun espère, évidemment, être remis et être d’attaque au plus tôt d’autant que le retour en Belgique est déjà programmé pour samedi.