3 blessés dans un carambolage sur l'E411 à Sterpenich ce lundi

Lundi vers huit heures, un accident impliquant quatre véhicules s’est produit sur l’E411, à hauteur de l’ancien poste frontière de Sterpenich (Arlon). Lors de l’appel aux pompiers, le carambolage a été mal situé et donc on a cru qu’il s’était produit côté grand-ducal. C’est la raison pour laquelle quatre ambulances et les sapeurs grand-ducaux sont intervenus et que nos pompiers n’ont pas été sollicités. Sur place toutefois, les policiers belges de la WPR (police de la route) étaient à pied d’œuvre, après avoir constaté avec leurs collègues luxembourgeois descendus aussi sur les lieux, que l’accident s’était bel et bien produit sur le territoire de la commune d’Arlon.