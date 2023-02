Après deux ans d’absence, ce Pat’Carnaval a tenu toutes ses promesses (vidéo et photos)

Les festivités ont, comme d’habitude, débuté vendredi, avec un chapiteau agrandi mais déjà bien rempli. Bis repetita le samedi. Après le carnaval des enfants l’après-midi, la soirée a vu l’intronisation du Grand Gédiwi 2023, en la personne de Raphaël Pasau, dit "Raph 1er".

À peine le temps de se reposer et de se remettre des émotions que tous ont été ravis de retrouver, place au dimanche qui a été, sans surprise, le point d’orgue de ce week-end de carnaval. Avec son fameux cortège qui a défilé dans la grand-rue pour rejointre la place Patton, de 14h30 à 18h.

Une grand-rue, tout comme la rue Joseph Renquin qui mène au chapiteau, qui était tout bonnement noire de monde. Clairement, si les troupes carnavalesques étaient ravies de retrouver leur terrain de jeu, le public, venu en grand nombre, l’était tout autant. De quoi donner un beau spectacle haut en couleur, en danse, en partage et en rire, pour le plaisir des plus petits et des plus grands.

Un beau cortège qui n’a été perturbé que par une panne de sono, durant quelques minutes, sur le char du Grand Gédiwi. Le temps de relancer la machine et "Raph 1er" reprenait, sans sourciller, ses gestes de danse.

Au total, c’est une quarantaine de chars qui ont défilé, tous avec entrain. Pour ne rien gâcher à ce beau retour du Pat’Carnaval, la pluie a eu la décence de ne pas s’inviter aux festivités.

L’édition 2023 à peine terminée que beaucoup ont déjà en tête 2024, avec le bonheur d’avoir retrouvé cet amour de carnaval que rien ne peut remplacer.

Remise des prix du cortège

Prix du coup de coeur : Boite à Zik

Prix du public : Leus d'Va

Prix all-in : Toqués de Moinet

Meilleure ambiance : Golden

Meilleur costume : Equinuts

Meilleur char : Les gens bons