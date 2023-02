Un nouveau "oui" pour Liliane et Richard (vidéo)

"Mariage consolidé"

Liliane et Richard, venus de Saint-Georges -sur-Meuse, ont trouvé le concept original et se sont lancés. Ils ne le regrettent pas. L’accueil était au top. L’émotion également. Le consentement pour le "remariage" a été positif, l’échevine Sophie Molhan qui officiait lors de cet après-midi ponctuant par un solennel: "Au nom de votre amour, je déclare vos liens de mariage consolidés !" Les bisous scellant cette cérémonie. Après Liliane et Richard, Sabine et Albert et Émilie et Alexandre en feront de même.

Première encourageante

Trois couples pour une première expérience de renouvellement des vœux, un sentiment de trop peu ? Émile Lambert, coordinatrice du SI, ne le pense pas: "Nous avons eu de nombreuses demandes de renseignements. Mais je pense que certains couples ont eu peur de se lancer, voulaient peut-être voir comment cela se passait. Il y avait également les carnavals dans la région qui ont empêché certains Rochois de nous rejoindre." Elle enchaîne: "Les retours sont positifs et je pense que le bouche-à-oreille motivera des couples à oser ce remariage dans un an, car il y aura une seconde édition de cette journée." Une journée qui pour les couples a sans doute remémoré de bons souvenirs et qui leur permettra également de (re)découvrir la région par le biais des produits locaux et via les chèques commerces qui accompagnaient, en cadeaux, le certificat officialisant leur nouveau "oui."