Aucune maternité de la province de Luxembourg ne dispose d'une salle de césariennes

Cette salle serait-elle un caprice de médecins ? Pas du tout à en croire les spécialistes. " La norme reconnue est de pouvoir réaliser une césarienne dans la demi-heure, explique, dans la revue spécialisée JM Hospitals, le professeur Pierre Bernard, président du Collège royal des gynécologues-obstétriciens de langue française de Belgique. Le timing est cependant trop long en cas de souffrance fœtale aiguë. Un excellent indice de qualité pour une maternité est de pouvoir faire une césarienne endéans les 15 minutes."Ce qui nécessite une salle réservée aux césariennes dans chaque quartier d’accouchement." C’est un critère de sécurité indispensable", précise le professeur.

La maternité de Libramont est la plus importante de la province, avec une moyenne de 1100 à 1200 accouchements par an, pour environ 800 à la maternité d’Arlon et 600 à celle de Marche.

Aucune ne dispose d’une salle de césarienne, contrairement à d’autres maternités du pays.

Du stress et une perte de temps

Et le dr Bindels, que nous avons contacté, de citer le cas récent, certes exceptionnel, d’une rupture utérine. Le bébé s’est retrouvé au milieu des intestins de la maman. "Il a fallu courir dans les couloirs, attendre un ascenseur, et à nouveau courir jusqu’aux salles d’opération, en espérant qu’il y en ait une de libre." Une prise en charge loin d’être idéale pour la survie de la maman et de son bébé. Bien que dans ce cas, tout s’est finalement bien passé.

Après d’autres urgences vitales ou césariennes problématiques, des bébés ont dû être hospitalisés en néonat’, ce qui aurait éventuellement pu être évité avec une salle de césarienne.

Actuellement, il n’est pas prévu de doter le futur hôpital de Houdemont d’une salle de ce type.