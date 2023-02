"Un tarif horaire de 883 €" avec ses menus larcins à travers la province de Luxembourg

L’homme semble tout particulièrement apprécier les magasins Colruyt, et singulièrement les cigarettes et le whisky Jack Daniels. Il compte dix vols à son actif, dans dix magasins différents, de Florenville à Diest, en passant par Libramont, Wellin, Marche ou encore Rochefort. Rien que le 12 mars 2022, il s’est rendu dans six magasins différents. Visiblement, il ne volait pas pour sa consommation personnelle.