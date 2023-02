Un premier grand salon du flipper à Arlon les 4 et 5 mars 2023

Dimitri Criquelière du Rotary précise: "Ce sera le rendez-vous incontournable pour les collectionneurs passionnés ou les amateurs empreints de la nostalgie des années 1980."

Sur le salon, un espace de 500 m² sera exclusivement dédié aux mordus de flippers, ces machines bariolées qu’on nomme parfois billards électriques. À partir des années 1990, ils ont lentement déserté les cafés. On les retrouve aujourd’hui dans des clubs de collectionneurs ou des salons qui sont nombreux dans l’Hexagone par exemple mais assez rares ou plus confidentiels en Belgique.

La genèse du salon

Le projet de salon du flipper à Arlon est venu de plusieurs rencontres: celle d’abord de Gérald Deplus avec Jean-Michel Dufrêne. "Je suis allé jouer chez lui, à Sainte-Marie-sur-Semois, dit Gérald Deplus, amateur de flipper et féru de minéralogie , Jean-Michel était l’organisateur de petits salons du flipper dans la région de Sainte-Marie-sur-Semois et cherchait à passer le flambeau. L’idée d’organiser un salon du flipper à Arlon a alors mûri dans ma tête et c’est lors d’une soirée vins et fromages organisée par le Rotary d’Attert Sûre et Semois que la discussion a pris forme avec la proposition de Dimitri Criquelière de travailler ensemble pour l’édition 2023 du Salon des brasseurs."

Une activité à finalité sociale

Gérald Deplus se réjouit déjà d’accueillir la communauté du Flip' dans sa ville. "Il y aura une trentaine de machines, promet-il. C’est pas mal, pour un début."

De beaux moments en perspective, des échanges nourris entre passionnés. Mais également l’occasion pour les non-avertis de jouer quelques parties entre deux dégustations de bières artisanales et, pour les plus joueurs, de participer à un concours "High Score".

Les organisateurs proposeront une tombola dotée de lots dont un flipper Bally Harley Davidson de 1991, un séminaire de brassage pour dix personnes offert par le Musée national d’Art brassicole de Wiltz, un pack Orval comprenant notamment une plaque émaillée et divers produits de dégustations exclusifs, et, last but not least, quelque 50 kg en bières offertes par les brasseries présentes au salon.

Les billets, au prix de 5 €, sont déjà en vente en ligne ( rotary.attert@gmail.com) et seront en vente bien évidemment pendant la durée du salon. Tirage le 5 mars à 17 h.

L’entièreté des bénéfices du Salon des Brasseurs et du Flipper sera attribuée par le Rotary d’Attert, Sûre et Semois et le groupe Flipper Docs Pinball à des associations locales qui œuvrent au quotidien pour des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité.

Le Salon des Brasseurs et du Flipper ouvrira ses portes le samedi 4 mars (de 14 à 22 h) et le dimanche 5 mars juin (de 11 à 18 h). L’entrée est fixée à 5 € et inclut le verre de dégustation.