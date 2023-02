Un nouveau centre provincial de santé à Arlon, rue de Sesselich, d’ici 2025

Situé à la rue de Sesselich, le vieux bâtiment énergivore sera détruit et laissera place, sur le terrain voisin, à un bâtiment durable avec ossature bois et matériaux naturels. Sur deux étages il devrait accueillir les étudiants suite à la fusion des centres de santé d’Arlon et Athus.

Une rénovation trop chère

"On avait pensé à une rénovation, mais ce serait impossible, très cher. On doit passer sur quelque chose en adéquation avec les normes d’énergie. Comme le terrain nous appartient, nous construirons à côté de l’actuel", explique le président du collège provincial, le député Stéphane De Mul.

La Province qui est le maître de l’ouvrage y voit l’occasion de donner une vision positive de l’institution et "donner une image positive à l’acte de construire et de rénover le patrimoine de la Province de Luxembourg. La technique proposée est la construction de bâtiments utilisant à titre principal l’ossature bois, l’isolation en paille et les enduits d’argiles, ainsi que tout autre procédé de construction écologique et durable".

L’auteur du projet qui est le Service technique provincial table sur une inertie thermique, une régulation hygrométrique, des revêtements 100% écologiques et un impact moindre en termes d’énergie.

Le nouvel outil devrait coûter 1,67 million d’€ HTVA. "Ce montant est passé au budget 2023 à l’extraordinaire. On avait l’idée de trouver un subside du plan de relance des bâtiments scolaires, le cabinet nous a dit que ce n’était pas possible. On ne serait pas éligibles ; on va passer au plan triennal. On va introduire le dossier." Le bâtiment actuel devrait être détruit.

Comme la plupart des centres, on retrouvera un circuit médical, des cabines, un centre d’audiométrie, biométrie, des salles de classe, sanitaires, bureaux pour infirmiers et médecins, kitchenettes, archives,.. La surface totale sera de 667 mètres carrés.

Précisons que ce bâtiment ne concerne que la venue des enfants de l’enseignement libre et communal pour la médecine scolaire.

Le bâtiment actuel sera occupé durant le temps des travaux. Au mieux, inauguration pas avant janvier 2025.