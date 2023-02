Quel avenir pour l’ancien home du Celly à Amberloup?

Pour expliquer ce retard, le directeur général adjoint de Vivalia, en charge du pôle extra-hospitalier, pointe toujours la crise sanitaire, mais également les pénuries dans les matériaux. Tout semble à présent oublié et les bâtiments seront donc prêts à vivre au rythme des résidents dans les prochains jours. "Nous avons connu de nombreuses demandes, se félicite encore M. Binet. Et il ne devrait pas y avoir de soucis pour le remplir."

L’avenir du home du Celly

Une fois les résidents partis du site du Celly, que va-t-il arriver aux bâtiments ? Du côté du collectif Celly-C-Nous, qui a été créé face au projet d’urbanisation de la butte qui surplombe le village de Lavacherie, on s’inquiète de son avenir et d’une éventuelle vandalisation, à l’instar de ce qu’a connu le château voisin qui n’a pas été protégé en temps utile. "Le but est de le vendre le plus tôt possible, explique le député provincial Stephan De Mul. L’acheteur du château et des bois voisins (la société Mamm-Ut Invest) a un droit de préemption sur les lieux et je pense que son projet prend en compte ce rachat. Il doit cependant revenir avec un permis dans les prochaines semaines. De notre côté, on espère qu’il puisse l’avoir rapidement pour pouvoir vendre également ce bâtiment dont le fruit reviendra à la province."

L’avenir des bâtiments de la séniorie de Sainte-Ode semble donc actuellement encore incertain et devrait dépendre de l’accord urbanistique de la société Mamm-Ut, qui avait pour projet de transformer le château et ses abords en hôtel-restaurant, mais également installer des gîtes de luxe dans la forêt. Un autre projet à suivre.