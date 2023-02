Pas de motor-homes au camping du lac de Neufchâteau

"On le sait maintenant le projet de “ pseudo-village de vacances ” tombe aujourd’hui à l’eau et il est certain qu’il faudra trouver une nouvelle affection à cet endroit, argumente-t-il. C’est donc retour à la case départ et en attendant un projet visionnaire, je propose des aménagements alternatifs simples pour accueillir ce public encore plus nombreux depuis la crise Covid. Nul doute que cette initiative permettra d’accueillir un public vacancier totalement oublié à l’heure actuelle sur notre commune où aucune infrastructure digne de ce nom n’est capable de les accueillir".

"Il faut au moins 20 places pour que ce soit rentable"

Le conseiller de la minorité ajoute que les nouvelles technologies permettent une gestion rationnelle de l’ensemble du site d’accueil de motor-homes sans la présence d’un gérant permanent.

Le bourgmestre François Huberty rejoint M. Borceux sur le fait que la demande d’aires de repos pour motor-homes est de plus en plus forte. Il estime toutefois que l’endroit visé par le conseiller n’est pas adéquat: "On avait prévu de créer 15 places dans l’ancien camping du lac, mais on a changé d’avis, le site envisagé étant réservé à autre chose, dit le bourgmestre. L’appel à projets de la Région avec les subsides à la clef ne nous avait pas échappé. Toutefois, pour que cela soit viable, il faut au minimum 20 emplacements, soit 20 ares de terrain réservé aux motor-homes".

M. Huberty ajoute que la majorité a étudié différents endroits pouvant accueillir des motor-homes: "Nous avions pointé l’emplacement du camping actuel, mais pour des raisons d’accessibilité, ce n’est pas fait pour ce genre de tourisme. De l’autre côté du lac, près du chalet mais cela a un impact négatif sur le paysage, annonce encore le bourgmestre. Nous n’avons donc pas répondu à l’appel à projets du ministre, d’autant plus que le camping privé du Val d’Émeraude prévoit de créer une aire pour motor-homes de 72 emplacements. Nous n’allons pas leur faire concurrence. Nous laissons donc cette initiative au secteur privé. Nous ne pouvons donc pas retenir votre proposition."

Mme Mons delle Roche (ind.) demande où en est le dossier du camping du lac. Le bourgmestre répond que le conseil communal avait demandé au promoteur de revoir sa copie, qu’il est allé en recours devant le ministre et que celui-ci a suivi l’avis de la Commune. Le promoteur est alors allé au Conseil d’État. "La demande du promoteur est conditionnée à l’octroi d’un permis de bâtir et le délai raisonnable pour cet octroi est largement dépassé", dit encore M. Huberty. L’idée de M. Borceux est rejetée.