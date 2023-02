Marche soutient les droits des femmes iraniennes

La Ville de Marche a tenu à témoigner son soutien à la lutte que mènent les femmes iraniennes, pour leurs droits à l’autodétermination et la liberté en Iran. Le bourgmestre, André Bouchat, et l’échevine de la Cohésion sociale, Carine Bonjean, ont reçu Fahimeh Ighami, en Belgique depuis plus de puis 20 ans et qui vit à La Roche. Celle-ci milite en faveur du droit des femmes dans son pays d’origine. Fahimeh Ighami était accompagnée par Agnès Laloux, des Soroptimist de Marche. Et a remis aux autorités communales le drapeau iranien, qui flotte désormais à l’hôtel de ville.