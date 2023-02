Maison du tourisme de la Forête de Saint-Hubert : Gaspard le Renard est sorti de sa tanière

Partir à la découverte d’une région de manière ludique et amusante, c’est désormais possible. La Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert propose de partir à l’aventure avec Gaspard le Renard, une série de carnets de jeux permettant de découvrir les points d’intérêts de la région. C’est ainsi six livrets qui viennent de sortir, chacun proposant de découvrir une des communes faisant partie de la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert. Libin, Libramont-Chevigny, Wellin, Tellin, Tenneville et Saint-Hubert sont ainsi parcourues par la mascotte Gaspard le Renard. Celle-ci guide les enfants et leur famille à travers une série de jeux et d’énigmes tout en découvrant les attraits à voir ou à faire dans chaque commune. "Nous avons repris des balades balisées qui existent déjà, souligne Laurent Vanhex, directeur de la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert. D’une longueur allant de 4 à 7 km, ces promenades familiales traversent la nature, les champs et la culture locale. Ces carnets sont un excellent moyen pour les familles de découvrir les merveilles cachées de la région, tout en passant du temps en plein air et en se divertissant." Les six carnets, accessibles en français et en néerlandais, sont disponibles gratuitement tout au long de l’année dans les différentes Offices du Tourisme et les Syndicats d’Initiative des communes concernées.