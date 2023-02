Près de la moitié des points à l’ordre du jour concerne le cahier de charges du droit de chasse en forêt communale, ainsi que la fixation des prix de location des seize lots.

Suite au retrait (sur ces sujets) du président Jacques Polinard, Philippe Léonard a donc présenté le cahier de charges, largement mis à jour et coordonné par la directrice générale Eline Heygi. "Cette révision du droit de chasse n’est pas simple à Paliseul, tant les pratiques cynégétiques dans certains lots peuvent être diamétralement différentes. Le cahier des charges permet aussi d’anticiper une éventuellement évolution dans les plans de tir et le nourrissage, sans omettre une possible interaction, dans les forêts communales, d’actions induites par le parc national de la vallée de la Semois", précise le bourgmestre.

Légère augmentation du droit de chasse

Suite à une évolution des prix à la hausse, tant pour les dégâts occasionnés par le gibier que pour les protections et sauvegardes de zones agricoles adjacentes aux lots de chasse, on note une légère hausse du prix de la location à l’hectare. "Compte tenu des potentialités cynégétiques, le prix des lots de la zone nord est fixé à 27 € par an et par hectare, la zone sud à 45 €. Deux lots sont proposés à des prix intermédiaires, compte tenu de leurs potentialités: Maissin Fleuriette à 35 € et Maîtregibois à 40 €", poursuit Philippe Léonard.

Compte tenu de ces données, pour l’heure, les lots sont proposés pour une reconduction, de gré à gré, du bail de neuf ans. Les locations des seize lots sont estimées globalement à quelque 170 000 € annuels. Suite au questionnement de la minorité, le collège estime que la location de quatorze lots pourrait être reconduite, de gré à gré. Cahier des charges et locations du droit de chasse pour les seize lots communaux ont été votés à l’unanimité (seize voix).