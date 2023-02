Le Panier des Roches à Muno, une nouvelle épicerie coopérative et citoyenne

13 km pour acheter un pain

"À 13 km de Florenville, 15 km de Bouillon ou de Carignan, la présence de différents commerces dans le village était légitime", entame Caroline Godfrin, bourgmestre de Florenville et à la tête du collectif pour une épicerie citoyenne. "Difficile d’imaginer faire autant de km pour acheter un pain, une boîte de petits pois ou des timbres." L’idée de mettre sur pied une épicerie coopérative s’est alors imposée. "Avec l’aide de l’ADL nous avons questionné la population pour connaître son sentiment vis-à-vis du projet, ses attentes, sa possible implication, etc. Et les réponses étant plus qu’encourageantes, on a décidé de se lancer. Plus de 40% de la population adhèrent totalement au projet. Une soixantaine de personnes se proposent d’intervenir bénévolement dans le fonctionnement et autant pour intervenir financièrement en achetant des parts."

Le Panier des Roches

Les réunions se sont succédé, les groupes de réflexion sur différents thèmes se sont formés, dont un, à titre d’exemple, qui après avoir soumis la question à la population, a travaillé sur le nom de la future épicerie, "Le Panier des Roches". D’autres ont visité et rencontré les responsables de l’épicerie coopérative de Bellefontaine et d’autres encore ont géré le travail d’une équipe de bénévoles pour les travaux de mise en conformité, d’isolation et de nettoyage.

Mais avant tout cela il fallait que le collectif puisse disposer du bâtiment, celui où fonctionnait la boulangerie-épicerie de Pascal Diez, au cœur du village. "Au début de l’aventure nous n’en avions pas les moyens. C’est un particulier qui adhère totalement au projet qui l’a achetée et qui nous loue la surface commerciale."

Que propose le Panier des Roches ?

Si le but premier du Panier des Roches est bien de permettre aux habitants de Muno de s’approvisionner en produits courants et de première nécessité (pain, fruits et légumes, épicerie courante, etc.), les projets ne manquent pas. "Notre magasin sera le plus local possible. Les produits et producteurs régionaux seront véritablement privilégiés. Pas question de les mettre en concurrence avec des produits de telle ou telle marque. On compte bien mettre en place la livraison à domicile pour les personnes ayant des difficultés de déplacement, un coin dans le magasin où les gens pourraient boire un café, discuter ou créer l’événement selon le moment comme au printemps une action spéciale “ repiquages ” avec des producteurs du village".

Une action qui pourrait coïncider avec l’ouverture du magasin puisque Caroline Godfrin conclut : "J’avais rêvé de la date du 1er avril." Et si ce n’était pas un poisson.