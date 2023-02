Le mausolée franco-allemand de Neufchâteau sera restauré dès cette année

On va restaurer le mausolée franco-allemand. entre Hamipré et Montplaicnhamps.

le 1er échevin Jacques Cheppe explique qu’un groupe de travail a planché sur la façon de le remettre en évidence. "Le mausolée était caché derrière une sapinière qui a été abattue. On n’est pas loin du lac et de promenades pédestres et à vélo. La parcelle est en zone agricole et en forme de langue. Elle était gérée par le DNF. Maintenant que le terrain est mis à blanc on peut envisager sa transformation", explique le 1er échevin qui précise encore que ce mausolée a été construit en 1917 par Eugène Goffinet. "Il y a eu entre 250 et 300 soldats enterrés là. Des Allemands, mais surtout des Français. Les corps ont été exhumés en 1923 et une partie des soldats est retournée en France, d’autres ont rejoint le cimetière local de Malome", dit encore M. Cheppe.

La première phase verra la restauration du mausolée en pierres sèches dès le mois de septembre. Le coût est estimé à 46 800 €. "On prévoit une subvention de 30 000 de Leader (Europe), de 7 500 € du Petit patrimoine (Région), la part communale se chiffrant à 9 300€. Au fil du temps, le mausolée a été réparé avec des moyens de fortune comme du béton, etc. On va enlever tout cela pour le restaurer comme en 1917", précise encore M. Cheppe.

Les ambassades allemande et française sollicitées

La seconde phase consistera à la restauration du patrimoine et la revalorisation historique de la parcelle et la dernière sera l’aménagement de l’espace paysager aux abords de la parcelle. "Ces deux dernières phases, ajoute l’échevin, s ont estimées à 90 000 €. On va demander un subside de 60% au Commissariat général au tourisme, ce qui donne 54 000 €. La part communale se montera à 36 000 €. Soit, au total, à 45 500€.

On a demandé aussi aux ambassades française et allemande si elles souhaitent intervenir à hauteur d’un tiers chacune, le dernier tiers restant à charge de la Commune".

L’architecte Alexandre Vandiest, l’auteur du projet commente les plans.

Il explique notamment qu’on "a créé des portes, mais pas en maçonnerie. On se rend compte qu’il y a un superbe panorama phénoménal à 360° sur toute la région, jusqu’au LEC, donc on a décidé de placer des arches en acier corten extrudé. Cela permet de ne pas faire du faux vieux, mais de donner une touche contemporaine. Au lieu de replanter une sapinière, on a privilégié des essences différentes, on va enherber des espaces, des cheminements engazonnés, des bosquets vont se reformer, même avec des hautes tiges ; c’est important pour la biodiversité, sur 10 à 15 ans et il faudra pour cela bien expliquer aux gens que ce n’est pas une parcelle laissée à l’abandon", dit l’architecte. On prévoit aussi des aires de repos et de pique-nique.

Risque de "faune nocturne" ?

Le conseiller indépendant Philippe Bruliau demande si on a prévu des places de parkings pour les touristes notamment.

L’échevin Cheppe n’est pas partisan de créer du parking là.

L’architecte non plus et il se justifie: "Dès qu’on a des tables de pique-nique et des places de parking, on constate qu’il y a des nuisances nocturnes ; c’est l’enfer dès la tombée de la nuit. On a une faune qui débarque, c’est incroyable."

Le conseiller Yves Evrard (min.) trouve que cette restauration est une très bonne idée et applaudit le projet d’aménagement. Petit bémol pour la régénération naturelle du site. Il faut "éviter que dans quelques années, si on n’est pas attentif, on se retrouve avec un foutoir pas possible." Il ne partage pas l’analyse de l’architecte: "Si on met de l’argent pour le tourisme, il faut toucher le plus grand nombre. Il faut du parking". Il suggère d’aménager la pointe avec des dalles engazonnées.

"À défaut, si les gens doivent se garer le long de la route, il faut éviter la bouillasse et la merdouille (sic), donc il faut aménager les accotements avec des dalles en nids d’abeille et du gazon sur une largeur de 50 cm sur l’accotement", avance-t-il encore.

Un souci de chiffres entraîne de longues discussions et in fine, le report du point pour mettre tout au clair.