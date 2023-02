Le manque de sages-femmes: le nœud du problème à Libramont

La maternité de Libramont manque de sages-femmes. Pour le moment, en maternité, en salle d’accouchement et en salle d’opération pour les césariennes, elles tournent en mode 5-3-3 (5 le matin, 3 l’après-midi et 3 la nuit). C’est peu. Samedi passé, onze femmes ont accouché à la maternité de Libramont, dont trois avec césariennes. Sachant qu’une sage-femme doit rester en maternité, on vous laisse imaginer la charge de travail pour les deux autres, l’après-midi et la nuit ! Idéalement, selon le service, elles devraient fonctionner en mode 6-4-4.