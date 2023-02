Judiciaire : l’affaire de l’ouvrier qui a fait une chute de la tour de la RTBF à Fraiture en appel

Pour rappel, ce jour-là, vers 15 h, un ouvrier français âgé de 42 ans, père de trois jeunes enfants, a perdu la vie après une chute de 35 m alors qu’il se trouvait en haut de la tour de communication à Fraiture. L’ouvrier était chargé de remonter une parabole d’une quarantaine de kilos. Il s’était attaché à une balustrade qui a cédé, entraînant une chute qui ne lui a laissé aucune chance. Tant l’intervention des secours que de l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne n’a pu changer le tragique sort de la victime. Le quadragénaire est mort sur place.

Condamnés à Arlon

Pour rappel, le tribunal correctionnel d’Arlon a condamné l’employeur de la victime, la société française Cottel-Réseaux, la RTBF, propriétaire de la tour, et la société néerlandaise Custom-Connect, qui était sous-traitante de la RTBF. La personne chargée du travail d’installation et de la sécurisation des garde-corps a été condamnée à payer 4 500 € d’amende tandis que les trois sociétés ont écopé de 18 000 € d’amende avec sursis pour les deux tiers et près de 8 000 € de frais judiciaires. La compagne dont l’ouvrier venait de se séparer a reçu 6 000 € de dommages et chacun de ses trois enfants 15 000 €.

La RTBF et de la personne chargée du travail d’installation et de la sécurisation des garde-corps comparaissent en appel. L’auditorat reproche à la RTBF de ne pas avoir vérifié que le placement des balustrades avait été fait correctement.

La RTBF a pris fort à la légère la remise en état des lieux

"On n’est pas face à quelqu’un qui ne prend pas les dispositions, estime le ministère public. Beaucoup de choses ont été faites, mais certaines choses n’ont pas été respectées. La RTBF a pris fort à la légère la remise en état des lieux. Elle n’a pas vérifié si le travail avait été bien fait."

Quant à la personne qui était chargée du travail d’installation et de la sécurisation des garde-corps, elle a effectué un travail très maladroit selon l’auditorat. "En audition, il a expliqué qu’ils avaient testé les garde-corps en donnant des coups de pied dedans et en les secouant. C’est inadmissible pour un professionnel d’agir de la sorte !"

La partie civile a rappelé que la victime était papa de trois enfants âgés de 5, 7 et 9 ans au moment des faits. L’avocat a demandé de majorer les 6 000 € alloués à l’épouse du défunt et les 15 000 € par enfant. Pour l’avocat de la défense, la responsabilité de la victime doit également être retenue. Il devait hisser un objet de 40 kg à 35 m de haut alors qu’il pesait 70 kg.

"Il s’agissait d’une opération délicate, a souligné l’avocat. Les concepteurs ont fait installer un point d’ancrage auquel on pouvait s’attacher. Les garde-corps n’étaient pas suffisants. Le point d’ancrage se trouvait au sommet de la tour. Il s’est penché sur le garde-corps en prenant appui sur celui-ci. Il s’était attaché au garde-corps. Il était au-delà du garde-corps. Il retenait un poids de 40 kg. Effectivement, la soudure n’était pas bonne. Il avait 7 ans d’ancienneté, il n’aurait pas dû s’attacher au garde-corps comme point d’ancrage. Sans cette faute qui consiste à mal se protéger, le dommage ne serait pas arrivé." La cour d’appel rendra son arrêt en mars prochain.