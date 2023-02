Isabelle Carbote, coordinatrice Pollec à la commune de Meix-dvt-Virton

L’appel Pollec 2022 vise à renforcer l’expertise interne des communes en subsidiant à 100% un coordinateur Pollec communal (CPC) à temps plein, pendant maximum 36 mois.

Pour les communes en phase 2 (c’est le cas pour Meix-devant-Virton), il a fallu définir dans le dossier de candidature un programme de travail comprenant 6 fiches descriptives à mettre en œuvre d’ici fin 2025, sur base de thématiques imposées (atténuation/adaptation/précarité énergétique): Centrale d’achat d’ampoules électriques – Réseau Autostop Solidaire – Jardins/vergers collectifs - Préfinancement audit énergétique – Zone Immersion Temporaire – Sensibilisation/formation: Professeurs – élèves – thématiques du climat.

Sélection et passage des dossiers de candidature au Gouvernement Wallon à la mi-mars 2023.

Isabelle Carbote de Sommethonne, coordinatrice Pollec

"Notre commune seule ne peut pas résoudre tous les problèmes environnementaux de la planète, mais en s’associant via la Convention des Maires aux nombreuses villes et communes qui veulent lutter efficacement contre le réchauffement climatique, les mesures que nous déciderons de mettre en place permettront aux générations futures de continuer à vivre normalement sur la planète bleue", insiste l’échevin de l’Energie/Climat, Michaël Wekhuizen.

L’engagement à temps plein d’un coordinateur Pollec communal est ici primordial, à savoir pour la commune de Meix-devant-Virton Mme Isabelle Carbote, de Sommethonne.

Autres projets:

Parmi d’autres projets en préparation, on peut retenir un moyen novateur et ludique pour sensibiliser et interpeller les citoyens sur la thématique de l’énergie et du climat: organisation d’une exposition exceptionnelle du 10 au 20 mai prochains de l’artiste local Jean-Pierre Evrard.