Grand-Duché : le salaire minimum qualifié va dépasser les 3 000 euros

Les deux salaires minimums bruts luxembourgeois s’élèvent donc actuellement à 2 447,07€ pour un travailleur non-qualifié et à 2 936,48€ pour un travailleur qualifié. Mais ces hausses ne sont pas finies. Le 1er avril, une nouvelle tranche indiciaire, celle prévue initialement en août 2022 et reportée par la tripartite du mois de mars, tombera elle aussi. Une revalorisation de 2,5% est donc à nouveau attendue sur les fiches de paie de l’ensemble des actifs.

La fin du crédit d’impôt énergie

Cette augmentation permettra d’atteindre les 2 508€ bruts pour le salaire minimum non-qualifié et les 3 009€ bruts pour le salaire minimum qualifié. Des sommes qui placent le Luxembourg loin devant ses voisins que ce soit la France (1709, 28€), la Belgique (1 954,99€) ou l’Allemagne (1 987€9.

Mais l’effet de ce second index devrait être plus limité puisque son report avait entraîné l’application d’un crédit d’impôt énergie en juillet dernier. Cette compensation avait largement profité aux plus petits salaires, avec une hausse de 84 euros par mois, et va disparaître au 1er avril prochain pour laisser la tranche indiciaire reprendre sa place.

En revanche, une quatrième augmentation pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année. En réponse à l’inflation, le Statec a annoncé qu’un troisième index devrait être déclenché au quatrième trimestre 2023. Reste à savoir si celui-ci aura bien lieu ou s’il sera à son tour reporté en 2024. Une nouvelle tripartite sera convoquée dans les prochaines semaines pour en décider.