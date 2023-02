Cinq éoliennes de plus à Bastogne ? "C’est mille fois non" pour le bourgmestre Lutgen

"Combat absolu"

La réunion n’avait pas encore commencé que le bourgmestre de Bastogne faisait savoir son opinion. Non pas qu’elle ne fût pas connue mais cela a eu de quoi couper l’herbe sous le pied au promoteur Aspiravi. Cette société souhaite implanter cinq éoliennes, dont trois sur la commune de Bastogne et deux sur la commune de Vaux-sur-Sûre, à Salvacourt. Parmi elles, sur les plans présentés, trois se situent en zone forestière, une en zone agricole et la dernière entre les deux. La totalité se trouve le long de la Nationale 4, au sud de la zone d’activité économique 1.

"L’endroit répond aux critères de la Région wallonne en termes d’implantation, explique Xavier Houdry, porteur de projet pour Aspiravi. Nous sommes le long d’infrastructures et nous respectons les distances par rapport aux zones d’habitats et maisons isolées." Des arguments qui ne suffisent pas pour Benoit Lutgen, qui s’est voulu clair dès le départ. "Il ne peut pas y avoir d’impacts pour les riverains, dit-il. Les distances qui ont été fixées sont insuffisantes à nos yeux. De plus, il faut que l’on puisse maîtriser ce projet, c’est une règle que nous avons fixée au conseil communal. La Commune doit être partenaire au minimum. Dans ce cadre-ci, les éléments cités ne sont pas respectés. Depuis dix ans, nous avons combattu et combattons encore tous les projets éoliens qui ne rentrent pas dans le cadre fixé et ce, pour protéger la population. Il ne faut pas que des éoliennes soient bénéfiques uniquement aux sociétés extérieures alors que les nuisances seront subies par les citoyens. Donc ici, c’est non et mille fois non et combat absolu à l’égard de ce projet. Nous mettrons tous les moyens pour gagner si la société décidait de déposer le projet en tant que tel, même si cela devait nous prendre des années." Le bourgmestre estime encore que Bastogne a déjà fait sa part en matière d’énergies renouvelables: "Il suffit d’aller sur les hauteurs de Bastogne et de regarder autour de soi pour se rendre compte que la commune est déjà encerclée par les éoliennes. Je pense qu’il y a une limite à cela. D’autres communes wallonnes peuvent faire leur part."

Comme pour tout projet éolien, les riverains se veulent perplexes. Une vingtaine de riverains de Bastogne et de Vaux-sur-Sûre se sont rendus à la réunion pour en savoir plus sur ce projet. Ces éoliennes, d’une hauteur maximale de 230 m, d’une puissance de 4 à 7 mégawatts et d’une durée de vie de 30 ans, ont de quoi les effrayer. Certains ne se trouvent pas en zone d’habitat et sont considérés comme isolés. Ils seront situés à minimum 400 m de l’éolienne la plus proche. D’autres encore sont déjà incommodés par le bruit de la N4 et craignent davantage de nuisances sonores.

Les citoyens ne voient pas non plus l’intérêt de couper des arbres pour y installer ces machines à vent. Certains parlent de projet démesuré et contre nature. La protection de la faune a également fait débat. Les citoyens ont désormais 15 jours pour émettre leurs remarques au collège communal.