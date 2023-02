Arlon: le domaine de Viroinval vendu par la Ville pour la moitié de sa valeur?

Jeudi soir, il était question des ventes de coupes de bois dans le domaine d’Aywaille. Un point présenté par Alain Deworme (MRMC), président du CPAS en charge également de la Forêt. "Je me réjouis de cette vente de coupe de bois et je me demandais s’il y aurait prochainement une vente de bois dans le cantonnement de Viroinval ?", interroge Jean-Marie Triffaux

Pour Alain Deworme, "il n’y a pas de programmation de ventes de bois à Viroinval. Rien de significatif n’est envisagé par chef du cantonnement." Ce que conteste le chef de file de Pour vouS. "Il me revient qu’une ou deux ventes de coupes de bois prévues pour le printemps ont été bizarrement postposées à l’automne. Une vente significative car les arbres arrivent à maturation. L’argent ira donc dans la caisse du propriétaire à l’automne de ce cantonnement. Vous seriez inspiré de demander une copie des fiches de cubage pour savoir combien ça rapporte."

Une valeur réelle de 10 ou 15 millions ?

Le conseiller rapporte également des informations qui circulent dans le monde des forestiers. "Ils font état d’une sous-évaluation dans des proportions importantes du prix de vente de Viroinval. Je vous propose, M. Magnus en votre qualité d’échevin des Finances, de faire faire une évaluation de cette propriété en externe. Je me demande si le futur acheteur n’est pas un peu impliqué dans l’évaluation du bien. On va vendre à 4,6 millions alors que le bien est estimé à 10 ou 15 millions."

Alain Deworme réplique: "L’évaluation est faite par le comité d’acquisition qui a calculé le foncier. Le DNF local a évalué le bois sur pied. Vous mettez en cause ce calcul. Je trouve ça assez grave. Il faut savoir que, depuis 2006, ce domaine nous a coûté 580 000 €!"

Et le bourgmestre de réagir à son tour: "Je trouve vos propos très dérangeants par rapport au comité d’acquisition et au DNF, et de mettre en cause des employés de l’État. Il m’a été reporté que. Qui ? Venez avec un rapport d’une autorité reconnue qui nous dit que le montant estimé n’est pas le bon. Si on peut avoir 15 millions je ne peux alors qu’encourager une négociation sérieuse. Si vous avez un document, sortez-le ! Je serai heureux d’utiliser l’argent de Viroinval pour le projet de l’Hydrion. Je suis prêt à en discuter si vous avez des documents probants."

Un second avis réclamé par l’opposition

Jean-Marie Triffaux revient à la charge. "Je ne mets en cause personne mais vu l’importance des sommes en jeu et des commentaires de différentes sources à différents endroits, je vous demande de faire une évaluation extérieure. Je vais poursuivre mes investigations. Mais j’ai peur que vous avanciez dans la vente et que ce soit trop tard."

Romain Gaudron (Écolo + ) appuie cette demande. "Pour éviter ces on-dit, pourquoi ne pas avoir une seconde expertise ? Vous qui êtes le grand argentier de la ville, vous ne pouvez pas vous contenter d’un seul avis."