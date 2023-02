Anne Bay et ses amis artisans à Saint-Hubert le 5 mars 2023

Le dimanche 5 mars, Anne Bay et son mari Emmanuel Jacquemin organisent la seconde édition de l’événement "Exposition Anne Bay et ses amis artisans" à la salle communale de Saint-Hubert. La dame, spécialisée dans la peinture animalière, y exposera ses œuvres et sera entourée de toute une série d’artisans. "Une petite vingtaine de personnes du coin qui travaillent tous de leurs mains avec passion, souligne la dame. Cette année, nous accueillerons pour la première fois des artisans spécialisés dans la vannerie, le filage de laine, les bougies ou encore les créations végétales. Une belle occasion de voir le fruit de leur travail." Cette expo-marché artisanal sera accessible de 9 à 19h à la salle communale située à la rue Général Dechesne. Le site est accessible à tous gratuitement et un petit bar sera à disposition des visiteurs. Voici la liste des artisans qui seront présents: Fer à deux (travail du fer), Nathalie Pierson (patchwork et broderie main), Annie Gourdange (peinture à l’huile), Sabricole, Sabine Mercy (bijoux pâte polymère), Aurélia Ratinckx (photographie), Zougie Candles (bougies végétales parfumées), Des bijoux pour un rêve (bijoux fantaisie), Crochet et tricot pour Viva for Life, Raymonde Lozet (poterie, céramique), Mon atelier végétal (créations végétales), La Fromagerie d’Ambly (fromages au lait cru de vache et de chèvre), Michel Kasinczick (tournage sur bois), Catherine Huybens Piraux (vannerie), Made by Granny coud pour Viva for Life, De fil en Amélie (créations couture), Myriam Jacquemin (confitures artisanales), René Lefer (fabrication de papier artisanal).