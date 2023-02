"Chaque matin, on se dit bonjour dans celle-ci", note Catherine Jaspart, directrice de l’établissement. "Deux enfants de la classe, Augustine et Valentine, sont malentendantes. Augustine fréquente l’école depuis ses 2 ans et demi. Ses parents avaient sollicité l’ASBL l’APEDAF (NDLR: l’Association de Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones) pour bénéficier d’une aide pédagogique. Elle a été accompagnée toute sa 2e l’an dernier. Puis nous a à son tour rejoint Valentine, en septembre dernier Valentine, en 3e aussi."

14 heures d’accompagnement

"Le nombre d’heures de Madame Annabelle, l’aide pédagogique, a alors doublé, passant à 14 h. Elle anime aussi un atelier pour les élèves du primaire, pour 12 d’entre eux en alternance chaque semaine, qui ont donc aussi des notions de la langue des signes. Celle-ci est devenue un élément fédérateur pour tous."

Rien de plus normal donc à ce que l’école fondamentale Saint-Remacle participe à l’opération annuelle "Tous à l’école", en vendant des chocolats. Organisée par l’APEDAF depuis 2008, et dont Christian Merveille a toujours été le parrain et avait choisi l’établissement godi pour son lancement.

24 aides pédagogiques pour plus de 50 élèves

"C’est l’opération de récolte de fonds la plus importante de l’ASBL", avance Josée Comparato, coordinatrice pédagogique de l’APEDAF. "Nos 24 aides pédagogiques 15 équivalents temps-plein, accompagnent plus de 50 enfants sourds ou malentendants scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles. On facilite leur inclusion de la maternelle à la fin du secondaire, en soutenant leur scolarité dans l’école de leur choix. Il peut s’agir d’une aide en classe, en individuel à l’école, au domicile ou dans nos bureaux. Selon les besoins de l’enfant et la demande des parents, un soutien personnalisé est proposé, dans le respect des moyens de communication choisis et du type d’aide souhaitée."

C’est entendu, avec l’APEDAF et les bonnes volontés de tous dans les écoles, à Saint-Remacle à Aye bien entendu entre autres, la surdité est tout sauf un obstacle à l’apprentissage !